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Non si placano le polemiche a Ballando con le Stelle. Dopo il cosiddetto profumo gate e lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, a intervenire nuovamente sulla vicenda è Milly Carlucci. La conduttrice del dancing show di Rai 1, ospite in collegamento a La Volta Buona, ha affrontato il tema degli attacchi social che avrebbe ricevuto Simona Ventura.

Il caso Barbara D’Urso e Simona Ventura

A riaccendere il dibattito era stato un video nel quale Simona Ventura aveva espresso il proprio disappunto per l’atteggiamento dell’ex conduttrice Mediaset nei suoi confronti, lasciando trasparire una certa amarezza. Le sue parole hanno alimentato le discussioni sul web, dove la giurata è stata destinataria di numerose critiche.

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Interpellata da Caterina Balivo, Milly Carlucci ha raccontato il malessere della collega, soffermandosi sulla natura degli attacchi che quest’ultima ritiene di aver subito.

Le parole di Milly Carlucci a La Volta Buona

«Io sono la maga indovina, lo vedremo insieme sabato sera. Io so che una delle cose che Simona lamenta è il fatto che lei spesso sia stata oggetto di un attacco coordinato sui social. Quello che succede tipicamente nel web. E quindi questa è una cosa che l’ha fatta stare male, perché non è sembrato un attacco spontaneo, è sembrato un attacco coordinato. Ma sono cose che dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa».

Cresce l’attesa per la prossima puntata

La conduttrice ha dunque riportato le preoccupazioni della Ventura, senza attribuire responsabilità a Barbara D’Urso né confermare l’effettiva esistenza di una regia dietro gli attacchi social. L’attenzione si sposta ora sulla puntata di sabato 28 novembre, nella quale le protagoniste potrebbero tornare sulla vicenda e chiarire le rispettive posizioni.