Ballando con le Stelle vs Tú Sí Que Vales, primo duello da brividi: chi ha vinto la sfida degli ascolti?

ripartita la grande sfida televisiva del sabato sera. Sabato 3 ottobre hanno debuttato su Rai 1 e Canale 5 le nuove edizioni di Ballando con le Stelle e Tu sì que vales, riportando una di fronte all'altra Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Il primo verdetto degli ascolti consegna una situazione decisamente particolare: Ballando con le Stelle vince nello share per appena un decimo di punto, mentre Tu sì que vales conquista nettamente il primato per numero di telespettatori.

Ballando vince nello share per appena lo 0,1%

Dopo Ballando Tutti in Pista, seguito da 3.528.000 spettatori con il 21,6% di share, lo show condotto da Milly Carlucci ha raccolto davanti al televisore 2.485.000 spettatori, raggiungendo il 25,6% di share. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Su Canale 5, invece, Tu sì que vales ha totalizzato 3.403.000 telespettatori, fermandosi al 25,5% di share.

Una differenza praticamente impercettibile nelle percentuali: appena 0,1 punti a favore di Rai 1. Il dato assoluto racconta però un'altra storia, perché il programma di Canale 5 è stato seguito da 918mila spettatori in più rispetto a Ballando.

La spiegazione risiede anche nella diversa durata dei programmi e nel conseguente calcolo dello share, che misura la percentuale di persone davanti alla televisione che in quel momento stanno seguendo una determinata trasmissione.

Aurora Ramazzotti conquista la prima puntata

Sul fronte della gara, Ballando con le Stelle è entrato immediatamente nel vivo con le esibizioni dei nuovi concorrenti. A conquistare la prima puntata è stata Aurora Ramazzotti, protagonista di un ottimo debutto sulla pista dello show di Rai 1.

Non sono mancati momenti di confronto e qualche scintilla tra i protagonisti, contribuendo ad accendere fin dalla prima serata una stagione che si preannuncia particolarmente vivace.

Su Canale 5, invece, Tu sì que vales ha puntato sulla formula ormai consolidata fatta di talenti, storie emozionanti e performance più leggere e divertenti. Tra le novità della nuova edizione anche la presenza di Elisabetta Canalis.

Il confronto con lo scorso anno

Interessante anche il confronto con il debutto della precedente stagione.

La prima puntata di Ballando con le Stelle dello scorso anno aveva ottenuto 3.092.000 spettatori e il 25,7% di share. Il programma mantiene quindi sostanzialmente invariata la propria quota percentuale, pur perdendo oltre 600mila telespettatori.

Più evidente il calo di Tu sì que vales, che un anno fa aveva esordito con 4.024.000 spettatori e il 28,5% di share. Quest'anno Canale 5 resta sopra quota 3,4 milioni, ma perde circa 620mila spettatori e tre punti percentuali di share.

Gli ascolti delle altre reti

Alle spalle dei due colossi del sabato sera, su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto 562mila spettatori con il 3,9%, mentre su Italia 1 L'era glaciale ha ottenuto 687mila spettatori e il 4,3%.

Su Rai 3 Blu Notte – Misteri Dimenticati ha raggiunto 584mila spettatori con il 4,3%, mentre su Rete 4 The Bourne Identity ha totalizzato 495mila spettatori e il 3,5%.

Buon risultato per In Altre Parole su La7: 946mila spettatori e il 5,8% nella prima parte, scesi a 441mila e al 3,3% nella seconda.

Su Tv8 Spagna-Repubblica Ceca di Nations League ha ottenuto 589mila spettatori con il 3,7%, mentre sul Nove Accordi & Disaccordi è stato seguito da 452mila persone, pari al 3,3%.

Il primo round della stagione, dunque, finisce quasi in perfetta parità: Milly Carlucci si prende lo share, Maria De Filippi il pubblico più numeroso. E la sfida del sabato sera è appena cominciata.