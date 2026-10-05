Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un altro figlio: l'annuncio sui social

Una nuova, grande gioia per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la coppia aspetta un altro figlio. L’annuncio è arrivato direttamente dai loro profili social, dove l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex campione di nuoto hanno condiviso con i follower la felicità per la gravidanza.

«Questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore»

Parole cariche di emozione quelle scelte dalla coppia per raccontare il momento: «La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla vita per questa nuova vita».

Palmas e Magnini hanno poi concluso il loro messaggio rivolgendosi direttamente al bambino in arrivo: «E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'amore nato nel 2018 e la nascita di Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. Nel settembre del 2020, in piena pandemia, è nata la loro prima figlia, Mia. La coppia ha poi coronato la propria storia d’amore con il matrimonio: prima il rito civile e successivamente la cerimonia religiosa, celebrata nel 2022 in una suggestiva location sul Lago di Como.

Per Giorgia Palmas quello in arrivo sarà il terzo figlio. L’ex velina è infatti anche mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Adesso per Palmas e Magnini comincia una nuova attesa, accompagnata dall’affetto dei tantissimi fan che, dopo l’annuncio, hanno subito riempito i loro profili social di messaggi di auguri.