Uomini e Donne, anticipazioni: Paola e Antonio lasciano insieme, Marina furiosa. Lory torna per Giorgia

Lunedì 5 ottobre si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una registrazione particolarmente movimentata, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over, con discussioni, dichiarazioni inaspettate e una coppia che ha deciso di lasciare insieme il programma.Ecco le anticipazioni diffuse da LolloMagazine.

Marina Bronchetta litiga con tutti e chiude una conoscenza

Tra le protagoniste della registrazione c'è stata Marina Bronchetta, al centro di un confronto molto acceso.

La dama avrebbe discusso con diversi componenti del parterre e anche con gli opinionisti. Alessandra Mussolini l'avrebbe definita addirittura "isterica". Marina ha inoltre deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti uomini e donne

Paola Fatuzzo e Antonio Marino lasciano Uomini e Donne

La vera sorpresa della giornata è arrivata però da Paola Fatuzzo e Antonio Marino, che hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne.

Antonio si è dichiarato davanti a tutti al centro dello studio, confessando di provare un forte sentimento per Paola. Una scelta che ha inevitabilmente coinvolto anche Rosanna Siino, con la quale il cavaliere aveva avuto una conoscenza.

Inizialmente Paola non sembrava intenzionata ad abbandonare il programma, ma Antonio ha ribadito con convinzione ciò che prova per lei. Alla fine i due hanno deciso di uscire insieme e provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Alessandra Mussolini si è mostrata scettica sulla dichiarazione del cavaliere, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sostenuto la sua decisione di seguire i propri sentimenti.

Per Gemma Galgani, invece, prosegue la conoscenza con Fabio.

Trono Classico, Lory torna per Giorgia Angeloni

Novità anche sul fronte del Trono Classico.

Dopo quanto accaduto nella precedente registrazione, Lory ha deciso di tornare in studio per Giorgia Angeloni. Il corteggiatore, che si era allontanato nella puntata precedente, è rientrato visibilmente emozionato e in lacrime, spiegando di tenere realmente alla tronista.

Spazio anche a Giovanni Grazioso, protagonista nella precedente registrazione di un acceso confronto con Maria De Filippi. Questa volta Grazioso ha scelto di ironizzare sull'eco che la vicenda aveva avuto sui social, mettendo in scena una gag in studio.

Le prossime puntate di Uomini e Donne mostreranno dunque diversi sviluppi importanti, a cominciare dall'uscita di scena di Paola e Antonio e dal ritorno di Lory per Giorgia.