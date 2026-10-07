Selvaggia Lucarelli svela la nuova Isola dei Famosi: «Ci saranno grandi rivalità»

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è già stata registrata, ma resta ancora avvolta da diversi interrogativi. Le riprese si sono svolte lo scorso luglio nelle Filippine, in gran segreto, mentre non è stata ancora stabilita una data precisa per la messa in onda. Si parla dell'inizio del prossimo anno, forse gennaio o tra marzo e aprile, mentre non mancano indiscrezioni su una possibile collocazione direttamente su Mediaset Infinity anziché su Canale 5.

Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato a Tv Sorrisi & Canzoni le sue impressioni dopo questa nuova esperienza professionale. Alla domanda sul meglio e sul peggio dell’avventura nelle Filippine, la giornalista e opinionista ha spiegato: «Il meglio è l’aver capito che so fare quella cosa lì. Non mi ero mai misurata in una conduzione e avevo il dubbio di non saperlo fare. Il peggio? Le temperature estreme delle Filippine. Ho capito che sapevo farlo a 40 gradi e con il 98% di umidità».

Selvaggia Lucarelli anticipa: «Un cast divertente ma anche conflittuale»

Massimo riserbo, almeno ufficialmente, sui concorrenti. Lucarelli ha però anticipato qualcosa sulle dinamiche del reality, descrivendo il cast come «divertente ma anche conflittuale, intimo, grottesco, con grandi rivalità». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nonostante Mediaset non abbia ancora ufficializzato i protagonisti, da settimane circolano numerosi nomi: i modelli Alberto Fontana e Audrey Martin, gli ex protagonisti di Too Hot To Handle Italia Daniele Iaià e Michelle Veronesi, le ex Miss Italia Denny Mendez e Zeudi Di Palma, i figli d’arte Alex Caniggia e Anna Lou Castoldi, la giornalista Claudia Peroni, Francesco Chiofalo, Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini, e gli ex gieffini Raffaella Fico e Patrick Ray Pugliese. Tra i possibili naufraghi figurerebbero inoltre Eva Grimaldi, Il Musazzi, Luca Onestini, Pierpaolo Pretelli e Serena Enardu.

I nomi trapelati e la reazione della conduttrice

Quando le indiscrezioni sul cast hanno cominciato a circolare, Selvaggia Lucarelli aveva provato a ridimensionarle: «Da settimane leggo su varie pagine presunte anticipazioni su L’Isola dei Famosi. A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall’altra parte del mondo, ma soprattutto: l’unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa».

Il mistero, dunque, almeno ufficialmente rimane. La nuova Isola è già stata registrata, ma per conoscere data di debutto, piattaforma di trasmissione e cast definitivo bisognerà attendere le comunicazioni di Mediaset.