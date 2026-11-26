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Il ritorno de L’Isola dei Famosi si tinge di giallo. La nuova edizione del reality, affidata a Selvaggia Lucarelli e Alvin, non ha ancora una data ufficiale di debutto. E mentre il pubblico attende di conoscere i nuovi naufraghi, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che mette in discussione la stessa programmazione dello show.

Il debutto slitta ancora

Nelle scorse settimane Giuseppe Candela, su Dagospia, aveva indicato venerdì 4 dicembre come possibile data di partenza. Mediaset ha però annunciato per quella serata la prima tv de Il Gattopardo, la serie con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

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A riaccendere i dubbi è stato Davide Maggio che, rispondendo a un follower su Instagram, ha dichiarato, come riportato da Biccy: «Potrebbe saltare. Per questo non viene ancora confermata la partenza che era già stata spostata al 21 dicembre».

Già l’11 novembre Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che la collocazione sarebbe stata decisa dopo aver valutato il prodotto. Al momento non risulta un annuncio ufficiale che confermi né la cancellazione né il debutto del 21 dicembre.

L’ipotesi Mediaset Infinity

Le riprese del reality si sono svolte durante l’estate a Caramoan, nelle Filippine, con una formula inedita: undici puntate registrate, senza il tradizionale studio italiano e senza televoto in diretta. Proprio perché la produzione è già stata realizzata, resta aperta la possibilità di una diversa collocazione.

Tra gli scenari ipotizzati figura anche quello di una distribuzione su Mediaset Infinity, senza il passaggio in prima serata su Canale 5.

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Da Zeudi Di Palma a Pierpaolo Pretelli: i nomi del cast

A destare curiosità è anche la composizione del gruppo dei naufraghi. Tra i nomi circolati sulla stampa specializzata figurano Zeudi Di Palma, Anna Lou Castoldi, Eva Grimaldi, Denny Mendez, Claudia Peroni, Martina Maggiore, Serena Enardu e Michelle Veronesi, conosciuta come Michelle Comi.

Sul fronte maschile si è parlato di Pierpaolo Pretelli, Francesco Chiofalo, Patrick Ray Pugliese, Alexander Dimitri Caniggia, Alberto Fontana, Daniele Iaià, Stefano Giovanni Musazzi e Flavio Ubirti. Altre indiscrezioni hanno accostato al programma Raffaella Fico, Luca Onestini, Pasquale Laricchia e Oumaima Ouadoud.