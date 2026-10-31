L'Isola dei Famosi 2027, quando andrà in onda? Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio

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Il ritorno de L’Isola dei Famosi continua a essere avvolto nel mistero. La nuova edizione del reality, già registrata lo scorso luglio nelle Filippine, dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2027, ma Mediaset non ha ancora annunciato una data ufficiale. Nel frattempo, a riaccendere la curiosità dei telespettatori ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che sui social ha lanciato un messaggio ai fan.

«Abbiate fede. L’Isola dei Famosi che condurrò è talmente bella che non si è ancora trovata una data all’altezza. Ma a breve saprete», ha scritto la giornalista su Instagram, lasciando intendere che presto potrebbero arrivare novità sulla programmazione.

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Quando andrà in onda L’Isola dei Famosi 2027?

Al momento, il futuro televisivo del programma resta incerto. Tra le ipotesi circolate figurano una partenza a gennaio 2027 oppure una collocazione nel palinsesto primaverile.

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Non viene esclusa neppure una soluzione alternativa: la distribuzione della nuova edizione direttamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, senza il tradizionale passaggio su Canale 5.

Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali da parte dell’azienda.

Selvaggia Lucarelli e Alvin alla conduzione: il racconto dalle Filippine

La nuova edizione vedrà alla guida del programma Selvaggia Lucarelli e Alvin, una coppia inedita per il reality.

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In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, la giornalista ha raccontato di aver scoperto, proprio durante questa esperienza, una nuova dimensione professionale.

«Il meglio è l’aver capito che so fare quella cosa lì. Non mi ero mai misurata in una condizione e avevo il dubbio di non saperlo fare. Il peggio? Le temperature estreme delle Filippine. Ho capito che sapevo farlo a 40 gradi e con il 98% di umidità», ha dichiarato.

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Un’esperienza impegnativa, dunque, non soltanto per i concorrenti, ma anche per chi ha dovuto affrontare le difficili condizioni climatiche del luogo delle registrazioni.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2027: tutti i nomi dei concorrenti

Se sulla data di trasmissione permane il riserbo, le indiscrezioni sul cast hanno già acceso l’interesse degli appassionati. Secondo i nomi trapelati, tra i protagonisti della nuova edizione figurerebbero diversi volti conosciuti della televisione, del mondo dello spettacolo e dei reality.

Tra questi gli ex concorrenti del Grande Fratello Raffaella Fico e Patrick Ray Pugliese, insieme a Luca Onestini, Pierpaolo Pretelli e Serena Enardu, già nota al pubblico di Uomini e Donne. Spazio anche ad Eva Grimaldi, alle ex Miss Italia Denny Mendez e Zeudi Di Palma, e ai figli d’arte Alex Caniggia e Anna Lou Castoldi.

Nell’elenco dei possibili naufraghi compaiono inoltre Francesco Chiofalo, Claudia Peroni, Martina Maggiore, Daniele Iaià, Michelle Veronesi, i modelli Alberto Fontana e Audrey Martin, oltre a Il Musazzi.

Un gruppo particolarmente eterogeneo, nel quale convivono personaggi televisivi affermati, influencer e protagonisti di altri programmi, tra cui Too Hot To Handle Italia.

I nomi, pur circolando da tempo, non sono ancora stati ufficializzati da Mediaset.

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Rivalità, scontri e sorprese: le anticipazioni di Selvaggia Lucarelli

A rendere ancora più interessante l’attesa sono le parole della stessa Selvaggia Lucarelli, che ha anticipato alcuni aspetti delle dinamiche tra i concorrenti. La giornalista ha descritto il cast come «divertente ma anche conflittuale, intimo, grottesco, con grandi rivalità».

Parole che lasciano immaginare un’edizione caratterizzata da rapporti complessi, tensioni e momenti di confronto tra i naufraghi.

In passato, quando erano cominciate a circolare le prime indiscrezioni sui partecipanti, Lucarelli aveva cercato di ridimensionare le anticipazioni, definendole prive di fondamento. Nonostante il tentativo di mantenere il riserbo, le indiscrezioni sul cast hanno continuato a diffondersi.

Adesso resta soprattutto una domanda: quando il pubblico potrà finalmente vedere l’edizione già registrata nelle Filippine? La risposta potrebbe arrivare presto, almeno stando al messaggio pubblicato dalla conduttrice sui social.