Selvaggia Lucarelli accende l'attesa per L'Isola dei Famosi: «Cast stellare», ecco quando potrebbe andare in onda

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Il ritorno de L’Isola dei Famosi su Canale 5 potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione affidata a Selvaggia Lucarelli sarebbe destinata a partire a dicembre 2026, forse già nei primi giorni del mese. Una collocazione che, per il momento, resta un’ipotesi: non è stata ancora comunicata una data ufficiale di debutto.

Le indiscrezioni sulla partenza a dicembre

A rilanciare per primo la possibilità di una messa in onda nel periodo natalizio è stato Davide Maggio. Successivamente, la giornalista Daniela Seclì di Fanpage ha scritto su X: «Da quanto mi risulta, salvo imprevisti, si valuta di andare in onda già dai primi di dicembre». La stessa giornalista ha invitato ad attendere conferme ufficiali.

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Sempre secondo Daniela Seclì, il contratto dei concorrenti prevederebbe un’esclusiva che torna operativa quindici giorni prima dell’esordio. Non si tratterebbe, però, di un obbligo di sparire dai social: per interviste e impegni professionali sarebbe necessario coordinarsi con l’ufficio stampa del programma.

Perché la collocazione natalizia fa discutere

La scelta di dicembre avrebbe anche una possibile spiegazione legata agli equilibri televisivi. Una parte del mese ricade infatti al di fuori delle principali finestre di garanzia pubblicitaria, nelle quali le emittenti si impegnano a raggiungere determinati risultati commerciali e d’ascolto. Una programmazione in quel periodo potrebbe dunque offrire a Mediaset una maggiore flessibilità. Si tratta, tuttavia, di una lettura delle strategie di palinsesto e non di una motivazione confermata dall’azienda.

Selvaggia Lucarelli: «Uno dei migliori cast di sempre»

Nel frattempo Selvaggia Lucarelli ha scelto di non svelare la data, ma ha acceso la curiosità dei telespettatori. Rispondendo ai follower su Instagram, ha assicurato: «Non dovrete attendere moltissimo», definendo il gruppo dei concorrenti «uno dei migliori di sempre».