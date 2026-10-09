GF Vip, un grosso topo si aggira nella Casa (Video): le reazioni dei concorrenti e i precedenti nelle passate edizioni

Nella Casa del Grande Fratello Vip c'è un nuovo inquilino, ma non si tratta di un concorrente entrato dalla celebre porta rossa. Da qualche giorno, infatti, un grosso topo si aggira tra gli ambienti della Casa, provocando sorpresa tra i protagonisti del reality e scatenando commenti ironici e indignati sui social. Il roditore sarebbe stato avvistato più volte mentre attraversava rapidamente alcune stanze. Le immagini, intercettate dai telespettatori che seguono la diretta, hanno fatto rapidamente il giro del web.

L'ultimo avvistamento davanti ai concorrenti

L'episodio più recente si è verificato mentre Varsi, Alessandro Roncaccia e Federica Morello erano riuniti in salone a chiacchierare. Il primo ad accorgersi dell’animale è stato Varsi che, seduto sul divano, ha improvvisamente esclamato: «Guarda là, un topo!». A quel punto anche Federica e Alessandro si sono voltati per osservare il roditore, senza però mostrare particolare agitazione. Una reazione che lascia pensare come i concorrenti si siano ormai abituati alla presenza del loro insolito coinquilino.

Social tra ironia e disgusto

Ben diversa la reazione dei telespettatori. Sui social sono comparsi numerosi commenti di utenti sorpresi dalla presenza del topo all’interno della Casa. «Non potrei mai starci con i sorci che girano. Comunque in tutte le edizioni c’è sempre stato, che brividi», scrive un utente. E ancora: «La zona della Casa è piena di sorci». C’è anche chi ironizza sulla possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con l’animale: «Sarei scappata fuori dalla paura e mi sarei fatta squalificare pur di non tornare». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Dal 2012 al 2024: tutti i precedenti dei topi nella Casa

La presenza di roditori negli ambienti del Grande Fratello non rappresenta una novità. Già nel 2012, durante il Grande Fratello 12, Leone Guicciardini, Amedeo Aterrano e Kiran Maccali si trovarono alle prese con un topo nella zona del Tugurio. Nel 2015, durante il GF 14, un roditore venne ripreso di notte mentre si aggirava accanto al letto dove dormivano Rebecca De Pasquale e Simone Nicastri.

Nel 2018, durante il GF Vip 3, fu Striscia la Notizia a mostrare le immagini di un topo che passava indisturbato sotto il letto di Alessandro Cecchi Paone, senza che il concorrente si accorgesse della sua presenza. Nel 2020, durante il GF Vip 5, la contessa Patrizia De Blanck raccontò di aver incontrato addirittura due topi di campagna, uno piccolo e uno più grande, nella stanza riservata a lei. La nobildonna spiegò di non averne paura e di aver persino lasciato del cibo a uno degli animali. Nella stessa edizione circolarono anche immagini di un presunto roditore sotto il letto di Tommaso Zorzi, sebbene l’avvistamento non fosse altrettanto chiaro.

Nel 2021, durante il GF Vip 6, un topo venne avvistato in cucina, suscitando le reazioni di Jessica Selassié, Ainett Stephens e Jo Squillo. Sempre nella stessa edizione, Gianmaria Antinolfi raccontò un incontro ancora più ravvicinato: secondo il suo racconto, un roditore gli sarebbe addirittura saltato addosso mentre si trovava nella zona del Confessionale, prima di fuggire.

Nel gennaio 2023, durante il GF Vip 7, furono Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli ad accorgersi della presenza di roditori nella parte alta della cucina. Spinalbese cercò di stanarli utilizzando una scopa, mentre Maestrelli, decisamente meno coraggioso, preferì mantenersi a distanza, descrivendoli come animali «grossi come pantegane».

Gli avvistamenti sono proseguiti anche nell’edizione 2024-2025, quando Mariavittoria Minghetti raccontò di aver visto qualcosa correre nella Casa e Amanda Lecciso avvertì gli altri concorrenti della presenza di un topo in cucina. Anche in quell’occasione non mancarono paura e agitazione, mentre Jessica Morlacchi invitò i compagni a non fare del male all’animale.

Giulia Provvedi lancia l’allarme

Anche l’attuale edizione aveva già registrato un episodio simile il 1° ottobre, quando Giulia Provvedi, dopo aver avvistato un topo in cucina, raggiunse gli altri concorrenti nel patio esterno, salendo su una sedia e gridando: «C’è un topo in casa!». Marina La Rosa, incredula, replicò: «Non è vero». La regia disattivò temporaneamente l’audio della diretta, mentre gli inquilini cercavano di capire dove si fosse nascosto il roditore.

L’ultimo avvistamento conferma dunque una curiosa costante nella storia del reality. Cambiano i concorrenti, i conduttori e le dinamiche della Casa, ma ogni tanto compare qualche inquilino a quattro zampe non previsto dal cast. E mentre i protagonisti sembrano ormai convivere con l’ospite indesiderato, sui social continuano a moltiplicarsi battute e interrogativi sulle condizioni igieniche degli ambienti.