GF Vip, anticipazioni ottava puntata: Piera e Gian Marco alla resa dei conti. Sorprese, tensioni e un'eliminazione

Questa sera, venerdì 9 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, confronti e colpi di scena, con i rapporti tra alcuni concorrenti sempre più tesi.
Piera Meloni ritrova Gian Marco, sorpresa per Valeria Marini
Tra i momenti più attesi c’è il ritorno di Gian Marco Ciaccia nella Casa per incontrare la fidanzata Piera Meloni. Dopo il confronto della scorsa puntata, il giovane ha chiesto alla produzione di poter trascorrere qualche ora con lei. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della loro relazione.
Spazio anche allo spettacolo con il ritorno a sorpresa di Francesca Manzini, questa volta nelle vesti di coreografa speciale, per preparare insieme a Valeria Marini un'esibizione stellare.
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Emozioni per Giulia Provvedi, nuove alleanze nella Casa
La puntata riserverà un momento particolarmente intenso per Giulia Provvedi che, nei giorni segnati dal doloroso ricordo della scomparsa del padre, riceverà un messaggio speciale dalla madre. Intanto, nella Casa, il clima si fa sempre più complicato: i concorrenti più giovani sembrano aver stretto nuove alleanze, mentre i veterani osservano con crescente diffidenza le loro mosse. Le nomination potrebbero portare alla luce accordi nascosti e nuove strategie.
Televoto, sei concorrenti a rischio eliminazione
Grande attesa anche per il verdetto del pubblico. Al televoto si sfidano Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip, modificando gli equilibri all'interno della Casa.