Amici 26, anticipazioni seconda puntata: prime gare di canto e ballo, una eliminazione e una sfida vinta

Domenica 18 ottobre nuovo appuntamento con Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo la puntata d'esordio e le novità introdotte quest'anno, la scuola entra nel vivo con la formazione definitiva della classe, le prime gare di canto e ballo e una sfida dedicata alle discipline sportive.

Le anticipazioni, diffuse da SuperGuidaTV, svelano i risultati delle esibizioni, i premi assegnati ai migliori allievi e il nome del primo aspirante concorrente eliminato.

Amici 26, la classe si completa: eliminato Posniak

Nel corso della settimana, gli aspiranti allievi hanno affrontato le prove necessarie per ottenere la conferma del banco e l'assegnazione ai rispettivi professori. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tra i concorrenti che hanno conquistato la maglia figurano Kashmere, affidato ad Amadeus per il canto, Aura, seguita da Samuray Jay, e i ballerini Napo e Charli, entrambi con Ambra Angiolini, oltre ad Anna M., con Alessandra Celentano.

A non convincere è stato invece Posniak. Il cantante, dopo una prima impressione positiva, non è riuscito a conquistare definitivamente Rudy Zerbi, che ha deciso di eliminarlo dalla scuola.

Gara di canto: Shari conquista il primo posto

La prima competizione canora della stagione vede trionfare Shari, che si aggiudica un premio speciale: la possibilità di accedere al backstage dei Muse durante il Lucca Summer Festival. La cantante si esibisce al pianoforte con Tempo piccolo, in una versione che Rudy Zerbi collega a una recente interpretazione di Mina.

Al secondo posto si classifica Tiaso, che propone Fa male di Sfera Ebbasta accompagnandosi al pianoforte, mentre Nicolò conquista la terza posizione con Se piovesse il tuo nome.

Tra le altre esibizioni, Aura interpreta Dilemma, inserendo alcune parti in italiano, Kashmere canta Get Lucky, mentre Erness, con un brano di Quevedo, chiude la classifica.

Gara di ballo: vince Anna A., Napo non si esibisce

Per quanto riguarda la danza, a conquistare il primo posto è Anna A., che ottiene l'opportunità di partecipare alle prove insieme agli allievi della Parsons, in occasione di una data di un loro spettacolo.

La gara non prevede eliminazioni né sfide per gli ultimi classificati, ma soltanto un riconoscimento destinato al vincitore.

Assente dalle esibizioni Napo, che non ha potuto ballare. Secondo le anticipazioni, il motivo potrebbe essere legato a un infortunio, circostanza ancora da confermare.

Le novità sportive: India vince la sua prima sfida di judo

Una delle principali novità di Amici 26 è l'introduzione di due banchi fissi dedicati alle discipline sportive, assegnati a India per il judo e Gabriele per il pugilato.

Nel corso della seconda puntata, India affronta la sua prima sfida all'interno della scuola e riesce a vincerla, conquistando così la possibilità di proseguire il proprio percorso di allenamento negli studi Elios.

La sfida si svolge nella parte finale della trasmissione, mentre dalla prossima settimana è previsto l'ingresso di un altro allievo nelle discipline sportive.

L'apertura della puntata e un nuovo aspirante allievo

La registrazione della seconda puntata si apre con una coreografia collettiva di pattinaggio, già presentata all'Arena Suzuki. Successivamente, un nuovo aspirante allievo entra in studio per esibirsi davanti ai professori e tentare di conquistare un banco nella scuola.

L'appuntamento con Amici 26 è per domenica 18 ottobre su Canale 5, con una puntata che segna l'inizio delle competizioni e delle prime vere sfide tra i protagonisti della nuova edizione.