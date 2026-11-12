Amici 26, anticipazioni 14 novembre: doppia eliminazione, classifiche e ospiti della puntata

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Amici di Maria De Filippi cambia giorno e arriva su Canale 5 sabato 14 novembre 2026, anziché nella consueta collocazione domenicale. Il motivo è legato alla programmazione di eventi sportivi dedicati al tennis nel pomeriggio di domenica, con variazioni anche per Verissimo. Le anticipazioni della registrazione diffuse da SuperGuidaTv, raccontano una puntata ricca di colpi di scena, tra eliminazioni, classifiche e nuovi inediti.

Gli ospiti della puntata e i giudici esterni

Sul palco sono attesi Gaia, che presenterà il brano Allegria, e Virginio. A giudicare le esibizioni saranno Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo.

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Rudy Zerbi elimina Paulo e Morik

Il confronto tra Paulo e Morik si conclude con una decisione inattesa: Rudy Zerbi sceglie di eliminare entrambi. Paulo aveva il banco a rischio a causa dei ritardi alle lezioni e del comportamento tenuto nella scuola. Morik, chiamato a confrontarsi con lui, non avrebbe convinto il professore sul piano della prospettiva artistica. Secondo le anticipazioni, a Zerbi sarebbe mancato quel «quid» capace di delineare un percorso personale riconoscibile.

Gara di canto: Aura prima, Jed ultimi

La classifica della gara di canto vede Aura al primo posto, seguita da Shari. Andrea Heros e Kashmere sono terzi a pari merito; seguono Tiaso, Saitta, Nicolò e Jed, questi ultimi in fondo alla graduatoria. Per Jed arriva la sfida.

Tra gli inediti presentati, Andrea Heros canta Vedrai, Shari propone Crimine e Saitta si esibisce con Classe 99. Ermal Meta definisce il brano di Aura una «hit», invitandola però a rivolgersi maggiormente al pubblico e non soltanto alla telecamera. Apprezza il timbro personale di Shari e quello di Tiaso, mentre a Jed chiede un atteggiamento più incisivo, coerente con il carattere del pezzo.

Per Andrea Heros, Meta evoca l’atmosfera dei titoli di coda di un film degli anni Ottanta; a Kashmere riconosce la capacità di trasmettere il giusto clima della canzone. A Nicolò suggerisce maggiore controllo della vocalità e dell’emozione, mentre a Saitta rivolge complimenti per l’interpretazione.

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Per la vittoria, Aura ottiene un’esperienza in Polonia, dove parteciperà a un camp musicale.

Gara di ballo: vince Benedetta, penalità per Charli

Nel ballo conquista il primo posto Benedetta, davanti a Clara, seconda, e Riccardo, terzo. Ultima Charli, alla quale Alessandra Celentano assegna una penalità di un punto nella prossima gara. Si esibiscono anche Napo e Lollo, mentre Anna M e Anna A restano ferme.

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Charli danza su Désolée, Riccardo su Vivere, Benedetta affronta una variazione di Čajkovskij, Lollo balla su un brano di Madame e Clara su La sera dei miracoli.

Oriella Dorella apprezza la dinamicità di Napo, pur chiedendo più sfumature nell’espressione della rabbia. A Riccardo riconosce una maggiore intensità quando si distacca dalla panca utilizzata nella coreografia. Di Benedetta elogia tecnica, linee e impostazione, raccomandandole di curare gli appoggi: «Quello che conta è l’inizio e la fine». Per Lollo arrivano complimenti per energia e potenza, con l’invito a gestire meglio il fiato. Clara convince per pulizia, precisione e freschezza.

La vincitrice Benedetta avrà l’opportunità di seguire una lezione con una compagnia del teatro dell’opera.

Le sfide: Gabriele vince sul ring

Nella prova di pugilato Gabriele supera Dennis. Sul fronte del canto, Andrea Heros e Kashmere vincono le rispettive sfide e possono partecipare regolarmente alla gara.

La curiosità su Aura e i genitori campioni di tango

Durante la puntata, dopo un’osservazione di Oriella Dorella sulla capacità dei cantanti di muoversi sul palco, Maria De Filippi invita Aura a raccontare la propria esperienza. La cantante rivela che i suoi genitori sono stati campioni mondiali di tango argentino. Anche lei ha studiato danza, prima di trovare nella musica la propria strada.