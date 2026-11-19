Shari e Napo conquistano il primo posto nelle rispettive classifiche, mentre Nicolò e Charli finiscono a rischio. I Jed e India difendono il loro banco

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Dopo la variazione di palinsesto della scorsa settimana, Amici 26 torna alla consueta collocazione della domenica pomeriggio. Le anticipazioni della settima puntata del talent condotto da Maria De Filippi raccontano una registrazione ricca di esibizioni, verdetti e nuove opportunità per gli allievi. A riportare gli spoiler è SuperGuidaTV.

Canto: Shari conquista il primo posto, Nicolò finisce in sfida

A imporsi nella gara di canto è Shari, che interpreta “Bette Davis Eyes” e conquista un premio speciale: la possibilità di incidere un brano accompagnata dall’orchestra sinfonica Zenit. All’ultimo posto si classifica Nicolò, destinato alla prossima sfida per decisione di Samuray Jay.

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Nel corso della gara Saitta propone “Pensa”, rielaborando parte del testo del brano di Fabrizio Moro per concentrarsi sulla Sicilia e sul tema della mafia. Aura interpreta “Tu sì ’na cosa grande”, Kashmere sceglie “Ma quale idea”, mentre Tiaso si misura con “You’ve Got a Friend”. Andrea Heros canta “Emozioni” e Nicolò presenta “Killing Me Softly”.

Ballo: Napo vola in testa, Charli ultima

Nella classifica di ballo il primo posto va a Napo, che ottiene la possibilità di raggiungere Londra per lavorare con un coreografo. Ultima è Charli, mandata in sfida su decisione di Lorella Cuccarini.

Tra le coreografie della puntata, Benedetta danza un tango con Francesco, Lollo si esibisce sulle note di “Can’t Take My Eyes Off You”, Clara su “I’ll Never Love Again” e Riccardo su “Love Runs Out”. Charli affronta invece un passo a due con Michele sulle note di “Perdutamente”.

I Jed restano nella scuola, India supera la sfida di judo

Buone notizie per i Jed, il duo della squadra di Rudy Zerbi che, dopo l’ultimo posto della settimana precedente, riesce a conservare il banco. Nella sfida contro Denim, giudicata da Carlo Di Francesco, i due presentano l’inedito “Indagine” e una cover. Secondo il giudice, i Jed appaiono più sicuri sul palco rispetto allo sfidante; entrambi, comunque, convincono maggiormente con i propri inediti.

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Si chiude in tempi rapidissimi anche la prova di India, impegnata in una sfida di judo. L’allieva ha la meglio sull’avversaria e prosegue il suo percorso nella scuola. La velocità dell’incontro sorprende persino Maria De Filippi, che scherza sul fatto che avrebbe preferito assistere a un confronto un po’ più lungo.

Gli ospiti e i giudici della settima puntata

Tra gli ospiti musicali arriva Sarah Toscano, che annuncia due appuntamenti dal vivo: uno al Fabrique di Milano e l’altro all’Atlantico. Spazio anche a Napoleone e Amelie, che eseguono “Innamorati al piano bar”.

A valutare le esibizioni come giudici esterni sono Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo. La puntata si preannuncia quindi decisiva soprattutto per Nicolò e Charli, chiamati a difendere la propria permanenza nella scuola nelle prossime sfide.