Amici 26, anticipazioni quarta puntata: sfide, sorprese e una maglia sospesa

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La quarta puntata di Amici 26, registrata nelle scorse ore, promette nuove sfide, esibizioni e momenti di tensione. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV, nell’appuntamento previsto per domenica 1° novembre su Canale 5 non ci sarebbero eliminazioni, ma la permanenza di alcuni allievi torna al centro del confronto tra i professori.

Gli ospiti e la sfida di pugilato

Ospite musicale della puntata sarà Giordana, che interpreterà Piccole cose. A giudicare le prove saranno Giuseppe Giofrè per il ballo e Gabry Ponte per il canto. Spazio anche a una particolare sfida di pugilato: dopo le prove di judo e pattinaggio, Gabriele affronterà un avversario in tre round, sotto il controllo di tre giudici e di un’arbitra. Secondo le anticipazioni, Gabriele avrà la meglio nel primo e nel terzo round, mentre il secondo si chiuderà in sostanziale equilibrio.

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La gara di canto: complimenti e osservazioni

Aura conquisterà un kit per registrare grazie alla sua interpretazione di Je so’ pazzo di Pino Daniele, apprezzata per energia e credibilità. Saitta canterà Another Love, ricevendo elogi per le sue capacità di scrittura. I Jed si esibiranno con Se bruciasse la città: Rudy Zerbi sottolineerà la sintonia del gruppo e il lavoro svolto in sala prove. Giudizi contrastanti per Kashmere, che proporrà un medley comprendente Nastro rosa e Disco Inferno: l’idea piacerà a Gabry Ponte, meno a Zerbi. Paulo si cimenterà con un brano in spagnolo, mostrando carisma ma ricevendo l’invito a personalizzare maggiormente l’interpretazione. Nicolò canterà Feeling Good: intonazione convincente, ma secondo i giudici servirà più personalità.

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La gara di ballo e il premio per Charli

Charli otterrà la possibilità di trascorrere una giornata formativa a Parigi con un coreografo di fama. Si esibirà sulle note di Guarana, mantenendo espressività anche con una fascia sugli occhi. Benedetta danzerà un passo a due neoclassico con Francesco: prova apprezzata, pur con alcune imprecisioni rilevate da Alessandra Celentano. Anna A. ballerà con Simone Nolasco, dopo una dimostrazione del professionista insieme a Elena D’Amario: riconosciuto il potenziale, ma ancora da perfezionare l’interpretazione.

Sfide immediate per gli ultimi in classifica

Alessandra Celentano proporrà di mandare subito in sfida gli ultimi classificati nel canto e nel ballo. La proposta troverà il consenso degli altri, con l’eccezione di Amadeus. Anna affronterà Alessandro in una prova giudicata da Garrison e riuscirà a conservare il proprio posto. Anche Nicolò difenderà il banco contro Davide, davanti al maestro Pennino: entrambi presenteranno un inedito, ma a prevalere sarà Nicolò grazie a una linea melodica giudicata più efficace. Nessun allievo, dunque, sarà eliminato.

Riccardo, la maglia resta sospesa

Situazione delicata per Riccardo, chiamato a eseguire una coreografia assegnata da Alessandra Celentano dopo l’ultimo posto della settimana precedente. La prova, sulle note di Back to Black, non convincerà: la maestra assegnerà un 2 e anche Lorella Cuccarini riterrà insufficiente l’esibizione. La maglia resterà sospesa. Un filmato mostrerà inoltre i giudizi severi della Celentano durante le prove e alcuni commenti poco rispettosi del ballerino nei suoi confronti.

Televoto e momenti più leggeri

Altri allievi parteciperanno a un confronto al televoto senza prendere parte alle gare tradizionali. Anna M., reduce dal titolo mondiale, riceverà i complimenti della Celentano. Lollo ballerà sulle note di Una cotta per te di Sayf, emozionando Ambra. Spazio anche ad Andrea, Shari e Tiaso, mentre i cantanti si confronteranno con i rispettivi inediti. Infine, Maria De Filippi proporrà un filmato dedicato alle espressioni di Aura durante le esibizioni dei compagni. Tra le confidenze degli allievi, Paulo racconterà di aver legato particolarmente con Benedetta.