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La discussione tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle continua a far parlare anche lontano dalle telecamere. A riaccendere l’attenzione sull’episodio sono le parole di Alberto Ravagnani, che a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, ha descritto lo stupore dei concorrenti rimasti nella Sala delle Stelle durante il lungo confronto tra il giudice e la conduttrice.

La reazione dei concorrenti nella Sala delle Stelle

Secondo il racconto di Ravagnani, il diverbio avrebbe occupato uno spazio decisamente insolito per i ritmi della trasmissione. «Noi eravamo allibiti, sono stati venti minuti a litigare, dicevamo “ma veramente?”», ha spiegato. Il riferimento è a uno scontro durato, secondo la ricostruzione riportata, circa 21 minuti al netto delle interruzioni pubblicitarie.

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Al centro della polemica anche il gesto del profumo spruzzato da Mariotto verso D’Urso, diventato uno dei momenti più discussi della puntata. La scena si è verificata mentre Ornella Muti e Pasquale La Rocca attendevano il giudizio della giuria sulla loro esibizione. Un passaggio che normalmente richiede pochi minuti si è così trasformato in un confronto prolungato, sotto gli occhi degli altri protagonisti del programma.

Ravagnani: «Un peccato ridurre tutto alle polemiche»

Pur immaginando che i due possano tornare a sedersi vicini nella prossima puntata, Alberto Ravagnani non ha nascosto il proprio disappunto per il peso assunto dalla controversia: «È un peccato che un programma che offre tante cose belle poi si riduca a queste polemiche poco edificanti». Le sue parole fotografano il contrasto tra la dimensione artistica della gara e l’attenzione mediatica riservata agli scontri in studio.

Barbara D’Urso respinge l’ipotesi della messinscena

Intanto Barbara D’Urso ha fornito la propria versione in un’intervista al Tg1 con Francesco Cristino. La conduttrice ha escluso che il litigio e il successivo episodio del profumo fossero stati concordati per alimentare gli ascolti, raccontando di essersi sentita profondamente umiliata da quanto accaduto.

D’Urso ha inoltre manifestato amarezza per la reazione del programma. A suo giudizio, sarebbe stato importante ricevere un sostegno pubblico più esplicito, richiamando l’intervento con cui Milly Carlucci aveva difeso Alberto Ravagnani dopo alcune dichiarazioni di Pierluigi Diaco.

Nessun addio: la conduttrice conferma la sua presenza

Nonostante la tensione, la partecipazione di Barbara D’Urso non è in discussione: la conduttrice ha confermato che sarà regolarmente presente nella prossima puntata del sabato. Resta da capire se il confronto con Guillermo Mariotto troverà una ricomposizione davanti alle telecamere o se la vicenda continuerà ad accompagnare la gara.