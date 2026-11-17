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Fiorello punge Milly Carlucci: «Un genio del male». E svela il futuro di Barbara D'Urso a Ballando
A La Pennicanza, tra ironia e anticipazioni, arriva anche l’annuncio di una sorpresa natalizia con Giorgia
Fiorello ha aperto la puntata di oggi, 17 novembre, de La Pennicanza su Rai Radio2 con una stoccata a Milly Carlucci. Al centro del suo intervento, l’ospitata della conduttrice al Tg1 e il mistero sulla presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Ballando con le stelle.
La battuta su Milly Carlucci e Barbara D’Urso
Con la sua consueta ironia, lo showman ha commentato: «Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: “Ma ci sarà Barbara D’Urso?”. E lei ha risposto: “Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà”. A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: “Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?”. Abbiamo già il titolo: “Barbara c’è!”».
Dal 23 novembre arriva il Natale a La Pennicanza
Fiorello ha poi anticipato una novità che riguarda direttamente il programma radiofonico: «Questa volta lo spoiler riguarda noi! Dal 23 novembre ci natalizzeremo! Qui diventerà un tripudio natalizio e avremo anche una canzone di Natale. Ma non sarà una canzone così, non come gli altri che fanno delle cover. Noi avremo una canzone inedita, stupenda. A cantarla sarà Giorgia! Io l’ho sentita, è veramente pazzesca!».
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