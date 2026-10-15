Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, un anno d'amore: lei svela il messaggio da cui tutto è iniziato

Un amore nato tra ripensamenti, scelte difficili e colpi di scena. Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno festeggiato il loro primo anniversario.

Gianmarco, barbiere romano, aveva corteggiato Martina nel programma di Maria De Filippi, ma la tronista gli aveva preferito Ciro Solimeno. La conduttrice aveva quindi proposto a Steri il trono, suscitando migliaia di candidature e un grande interesse del pubblico. Il suo percorso, accompagnato anche da critiche e indiscrezioni su un sentimento mai sopito per Martina, si era concluso con la scelta di Cristina Ferrara. La relazione, però, era durata poche settimane.

Nel frattempo, anche la storia tra Martina e Ciro era finita. Tra segnalazioni e fotografie, le voci su un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco si erano moltiplicate, fino alla conferma della loro relazione. Da allora i due hanno vissuto il loro amore alla luce del sole. Per celebrare l’anniversario, Martina ha condiviso lo screenshot del messaggio che aveva dato inizio alla loro storia: «Ho voglia di vederti come due persone semplici che siamo a prescindere da tutto quello da cui siamo circondati. Ho un’emozione in sospeso, mi rispetto e faccio quello che mi sento di fare. Ci stai?». La risposta di Gianmarco: «Che bellezza! E allora sentiti libera vita, e respira!». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nel post Instagram, l’ex tronista ha voluto rivolgersi direttamente ai follower: «Nessuna dedica d’amore. Voglio “parlare” con voi. Un anno fa questi giorni suonavano così. Non abbiate paura di tornare sui vostri passi, di cambiare idea, di mettere in discussione le vostre convinzioni. Abbiate il coraggio di guardarvi dentro, di riconoscere i vostri limiti, di ammettere che forse, qualche volta, non avete saputo ascoltare fino in fondo quello che sentivate».

Martina ha poi ricordato l’importanza di ascoltare chi desidera la nostra felicità, senza pretendere di avere sempre ragione: «È stato bellissimo per la prima volta fidarmi delle persone che amo che vogliono la mia felicità senza fare quella che ha sempre ragione e che non sbaglia mai. Perché tornare indietro non significa necessariamente fare un passo indietro nella vita a volte significa essere cresciuti abbastanza da riuscire a vedere le cose con occhi diversi».

Infine, l’invito a non farsi frenare dall’orgoglio e dal giudizio altrui: «E soprattutto, non lasciate che l’orgoglio, la paura o il giudizio degli altri vi impediscano di ascoltare. E comunque un po’ di coraggio me lo avete dato anche voi. Vado a festeggiare il nostro anniversario». Un anno dopo, per Martina e Gianmarco, è il momento di celebrare una seconda possibilità diventata una storia d’amore.