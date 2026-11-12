Gianmarco Steri sorprende Martina De Ioannon a This Is Me: la scelta e la dichiarazione d'amore

Ruoli invertiti, petali rossi e grandi emozioni: Lorenzo Pugnaloni svela i retroscena di un momento romantico e inaspettato

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Una nuova scelta, questa volta a ruoli invertiti. Gianmarco Steri e Martina De Ioannon tornano protagonisti sul palco di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin, con un momento romantico che richiama l’atmosfera di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni diffuse da LolloMagazine.it e raccontate da Lorenzo Pugnaloni nella nona puntata di CasaLollo4, per Martina è stata organizzata una sorpresa di cui non era a conoscenza.

La scelta ricreata sul palco di This Is Me

Nella puntata speciale dedicata all’amore, la produzione avrebbe ricreato uno dei rituali più riconoscibili del dating show di Maria De Filippi: discorsi emozionanti, filmati della storia della coppia e una cascata di petali rossi. A interpretare simbolicamente il ruolo del tronista, questa volta, è stato Gianmarco.

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«Sono stati chiamati come ospiti e hanno ricreato la famosa scelta in stile Uomini e Donne. Sono scesi i petali, ci sono stati i discorsi che si fanno nel momento della scelta finale del percorso di ogni tronista»

Martina all’oscuro della sorpresa

Il dettaglio più significativo riguarda proprio la reazione di Martina De Ioannon: secondo il racconto di Pugnaloni, la giovane non sapeva che avrebbe rivissuto sul palco il momento della scelta, stavolta dalla parte di chi viene scelto.

«La scelta è avvenuta questa volta al contrario. Lei, Martina, non sapeva nulla e si è visto proprio Gianmarco che ha fatto la parte del tronista e ha scelto Martina. Martina non sapeva che si sarebbe ricreato il momento della scelta. Gianmarco era emozionatissimo e tutto il pubblico ha applaudito».

Il discorso d’amore e i progetti per il futuro

Durante la registrazione, Gianmarco avrebbe ripercorso i mesi vissuti insieme alla compagna, soffermandosi sui progetti condivisi e sul rapporto tra le rispettive famiglie. Un racconto personale, accompagnato dalle immagini dei momenti più importanti della loro relazione.

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«Ha fatto un discorso bellissimo su quelli che sono stati questi mesi, sui progetti che hanno fatto insieme, anche su come le famiglie si sono conosciute e su come le cose stiano andando sempre per il meglio. Sono scesi i petali, con tanti filmati che hanno riassunto e accompagnato la loro favola, la loro storia».

Un ritorno televisivo dal sapore romantico

La sequenza promette dunque di essere uno dei momenti più sentimentali della puntata. Per la coppia, una nuova occasione per raccontare davanti alle telecamere un legame che continua ad attirare l’attenzione del pubblico, questa volta con una scelta simbolica e inattesa.