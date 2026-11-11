Uomini e Donne, Gemma e Giorgio litigano a This Is Me. Tina Cipollari punge: «È ancora innamorata»

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L’incontro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti a This Is Me continua a far discutere. I due storici protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono ritrovati nello studio di Silvia Toffanin dopo anni di distanza, ma, secondo le anticipazioni, il confronto avrebbe preso una piega tutt’altro che romantica. Ora a commentare l’incontro è anche Tina Cipollari, con una battuta destinata a riaccendere il dibattito tra i fan del programma.

Il confronto tra Gemma e Giorgio a This Is Me

Secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti avrebbero discusso per buona parte del loro intervento durante la registrazione. Una reunion che, anziché lasciare spazio alla nostalgia, avrebbe riportato alla luce vecchie incomprensioni.

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La puntata rientra nella nuova edizione di This Is Me, condotta da Silvia Toffanin, con uno spazio dedicato anche ai protagonisti più conosciuti di Uomini e Donne. Tra i nomi segnalati nelle anticipazioni figurano Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Marco Fantini e Beatrice Valli, Maria Teresa Paniccia e Alessandro Rausa.

Il commento di Tina Cipollari

E poteva mancare la reazione di Tina Cipollari? L’opinionista di Uomini e Donne, nota per i suoi accesi battibecchi con Gemma Galgani, è stata interpellata in esclusiva dalla redazione di LolloMagazine.it, che le ha chiesto un parere sull’inaspettato incontro tra la dama torinese e Giorgio Manetti.

Alla domanda «Tina ciao! Che ne pensi?», l’opinionista ha risposto con la consueta ironia: «Penso che nella prossima registrazione dichiarerà che è ancora innamorata di Giorgio».

Una frecciata che richiama uno dei temi ricorrenti delle discussioni televisive tra Tina e Gemma: il rapporto della dama con il suo passato sentimentale.

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La storia di Gemma e Giorgio a Uomini e Donne

La relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti iniziò nel 2015 all’interno del Trono Over. La frequentazione si concluse nello stesso anno, ma il loro rapporto continuò a essere al centro di confronti e polemiche in televisione. Giorgio lasciò poi il programma, mentre Gemma proseguì la ricerca dell’amore davanti alle telecamere di Maria De Filippi.

Il nuovo incontro a This Is Me ha quindi riportato sotto i riflettori una delle vicende più seguite del dating show. E con il commento di Tina Cipollari, il racconto si arricchisce di un ulteriore capitolo: resta da vedere se Gemma vorrà replicare alla battuta della sua storica antagonista.