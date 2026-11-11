Uomini e Donne, Martina e Gianmarco fanno la loro scelta a This Is Me: petali in studio e Toffanin emozionata

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Petali nello studio, il pubblico in visibilio e una scelta romantica che a Uomini e Donne non era mai andata in scena. Sono Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tra i protagonisti delle anticipazioni di This Is Me, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La registrazione del 10 novembre ha regalato anche un altro momento molto atteso, ma di tutt’altro tenore: il ritorno faccia a faccia di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, segnato, secondo le indiscrezioni, da una discussione accesa.

Martina e Gianmarco, la scelta che mancava

A raccontare il momento dedicato alla coppia è stato Lorenzo Pugnaloni, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Pubblico in visibilio per Martina e Gianmarco, hanno praticamente fatto la scelta come a UeD con tanto di petali nello studio di This Is Me. Toffanin emozionata!», si legge nell’anticipazione condivisa dall’esperto di gossip.

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Un’immagine dal forte valore simbolico per chi ha seguito il percorso dei due nel dating show di Maria De Filippi. Durante il suo trono, infatti, Martina De Ioannon aveva scelto Ciro Solimeno, e non Gianmarco Steri. La loro relazione è nata successivamente, lontano dal momento televisivo della scelta. Nello studio di Silvia Toffanin avrebbero quindi potuto vivere proprio quella scena che i telespettatori non avevano mai visto: un gesto romantico, accompagnato dai petali, davanti al pubblico.

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, la reazione dei presenti sarebbe stata particolarmente calorosa e anche la conduttrice si sarebbe commossa. Si tratta, per ora, di un racconto della registrazione: la sequenza completa sarà visibile soltanto con la messa in onda.

Le altre coppie di Uomini e Donne ospiti della puntata

La registrazione ha accolto anche Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata nel programma di Maria De Filippi e oggi legata da un lungo percorso familiare. Tra gli invitati figurano inoltre Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, protagonisti del Trono Over. La puntata si preannuncia dunque come un viaggio tra storie d’amore molto diverse: quelle consolidate, quelle nate dopo un percorso inatteso e quelle rimaste irrisolte.

This Is Me, quando torna in televisione

La nuova edizione di This Is Me dovrebbe debuttare su Canale 5 lunedì 7 dicembre 2026, mentre la puntata con i protagonisti di Uomini e Donne potrebbe essere trasmessa il 14 dicembre. Le date restano da considerare provvisorie in attesa della programmazione ufficiale.