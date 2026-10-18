Uomini e Donne, Giovanni e Daniela: dopo la prima esterna spunta una segnalazione sulla corteggiatrice

La prima esterna tra Giovanni Grazioso e Daniela a Uomini e Donne sembrava aver posto le basi per una conoscenza promettente. Il tronista e la corteggiatrice sono apparsi subito complici, tra gesti affettuosi e un’intesa che non è passata inosservata.

L’intesa durante la prima esterna

Daniela si era presentata come una ragazza semplice, legata ai propri valori e con un carattere giocoso, sottolineando le affinità con Giovanni. Una descrizione che sembrava aver colpito il tronista, il quale ha più volte parlato della propria idea di relazione e dell’importanza della serietà.

Il video segnalato sui social

A suscitare curiosità è però una segnalazione di Daria Restaino, che avrebbe individuato un video nel quale Daniela compare in compagnia di un giovane trapper. Secondo quanto riportato, le immagini mostrerebbero un lato della corteggiatrice diverso da quello emerso durante la sua presentazione in trasmissione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il filmato, da solo, non permette tuttavia di stabilire una contraddizione tra quanto raccontato da Daniela e la sua personalità: molto dipenderà dal contesto delle immagini e dall’eventuale spiegazione della diretta interessata.

Come reagirà Giovanni?

Giovanni ha spesso descritto se stesso come un ragazzo dai valori tradizionali e ha espresso preferenze personali anche sull’abbigliamento, raccontando per esempio di sentirsi a disagio con i tacchi alti per via della propria statura. Resta quindi da capire se il video avrà un peso nel suo giudizio su Daniela oppure se il tronista preferirà approfondire la conoscenza senza lasciarsi condizionare dalle indiscrezioni.

Per il momento non risulta, dal materiale disponibile, una reazione di Giovanni alla segnalazione. La vicenda potrebbe comunque diventare uno degli argomenti di confronto nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi.