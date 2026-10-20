Antonella Elia operata per un tumore borderline: «Mi hanno tolto tube e ovaie». Ecco come sta adesso

Momenti di apprensione per Antonella Elia, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è sottoposta a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di una formazione sospetta vicino a un ovaio.

Nei giorni scorsi era stata la stessa Antonella Elia a raccontare sui social la propria situazione di salute, spiegando che i medici avevano individuato una «strana formazione vicina all’ovaio», la cui natura avrebbe richiesto ulteriori accertamenti.

Pubblicità

L’intervento e il messaggio ai fan

Nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo essersi risvegliata dall’anestesia, Antonella Elia ha rassicurato i suoi follower, rivelando di aver subito l’asportazione delle tube e delle ovaie a causa di un tumore borderline.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Comunicato ufficiale: tutto a posto. Era un tumore borderline, quindi ho tolto tube e ovaie, ma l’utero c’è ancora. Tra due settimane si saprà, non siate preoccupati, sono sopravvissuta e molto meglio di quanto ci si aspettasse».

La showgirl ha poi aggiunto: «Ho mal di gola, mal di pancia, ma tutto ok. Grazie di tutto il vostro affetto, sono veramente toccata, mi avete rivestito di tanto amore!».

Saranno i successivi accertamenti clinici a fornire un quadro più preciso della situazione.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Pietro Delle Piane al suo fianco

Nel frattempo, sui social, diversi utenti si erano chiesti dove fosse Pietro Delle Piane, storico compagno della showgirl. L’attore ha deciso di rispondere attraverso un video pubblicato su Instagram, chiarendo di essere rimasto accanto ad Antonella Elia durante questo momento delicato.

«Lo so bene, anche io sono qui, sono qui adesso, ero qui ieri, l’ho accompagnata io in ospedale e a fare le visite, solo che non mi vedete perché in questo momento non mi va di rendere pubblica questa cosa».

Pubblicità

Pietro Delle Piane ha poi invitato i follower a manifestare il proprio affetto alla showgirl, sottolineando che Antonella Elia è assistita da un’équipe medica di eccellenza.

«Per quanto mi riguarda faccio quello che ho sempre fatto, sono qui ed è seguita da un’équipe di eccellenze, quindi è in buonissime mani ed è tutto sotto controllo».

L’affetto dei fan dopo l’operazione

La notizia dell’intervento ha suscitato numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza. Antonella Elia ha voluto ringraziare personalmente quanti le hanno manifestato affetto, mostrandosi sollevata per l’esito dell’operazione.

Adesso l’attenzione è rivolta ai risultati degli esami previsti nelle prossime due settimane, che permetteranno ai medici di definire meglio il quadro clinico.