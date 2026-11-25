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Un nuovo capitolo nella battaglia contro la malattia per Antonella Elia. Dopo due interventi chirurgici, la showgirl ha annunciato nel corso della trasmissione La volta buona che dovrà sottoporsi alla chemioterapia. Un percorso che dovrebbe iniziare lunedì 30 novembre e che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si prepara ad affrontare senza nascondere le proprie fragilità.

«Dovrò fare la chemioterapia. Ho molta paura, dovrei iniziare lunedì», ha confidato in televisione, raccontando le difficoltà di un periodo segnato dall’incertezza.

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La scoperta della malattia e i due interventi

Lo scorso 18 ottobre Antonella Elia aveva informato i suoi follower del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dopo la scoperta di una formazione in prossimità di un ovaio. La showgirl aveva già affrontato un tumore al seno nel 2016 e aveva raccontato di non essersi sottoposta ai controlli dei marcatori tumorali per circa un anno e mezzo.

Il primo intervento aveva comportato l’asportazione delle tube e delle ovaie. L’individuazione di ulteriori formazioni aveva poi reso necessaria una seconda operazione, eseguita il 13 novembre. Ora, secondo quanto riferito dalla stessa showgirl, il percorso terapeutico proseguirà con la chemioterapia.

La paura e il sostegno dei fan

Nel corso dell’intervista, Antonella Elia ha spiegato quanto sia difficile convivere con l’incertezza e accettare che le cure possano protrarsi nel tempo. Ha confessato anche il timore degli aghi e dei prelievi di sangue, raccontando come la malattia abbia cambiato il suo modo di percepire la quotidianità.

«Cerco di prenderla nel modo migliore, ma confesso di avere paura», ha aggiunto. Accanto alle preoccupazioni, però, resta la capacità di apprezzare i momenti di felicità e la vicinanza delle persone care.

Già dopo le operazioni, la showgirl aveva ringraziato quanti le avevano manifestato affetto attraverso i social. Una solidarietà che continua a rappresentare un sostegno importante mentre si prepara ad affrontare questa nuova fase delle cure.