A cura della Redazione

Un wearable bello, fresco e leggero che puoi facilmente indossare tutto il giorno senza provare nessun tipo di fastidio. Dotato di un ampio display di 1.8’’ e da un microfono incorporato.

Il Toobor Smartwatch è un orologio eccezionale sia maschile che femminile caratterizzato da moltissime funzioni e soprattutto con il supporto di Alexa. Infatti grazie al microfono integrato nel dispositivo è possibile chiedere ad Alexa attraverso il solo comando vocale tutto ciò che desideriamo : può fornirci informazioni e recepire i nostri comandi in pochi secondi. Grazie ad essi è possibile messaggiare, vedere che tempo fa, ascoltare la musica, controllare le notifiche delle app, controllare le luci , impostare la sveglia ed infine supporta anche la chiamate bluetooth.

Basta solamente premere il pulsante al lato destro dell’orologio, poi parlare per contattare Alexa cosi da ottenere una risposta.

Ovviamente questo ottimo smartwatch è possibile sfruttarlo anche come activity tracker, in quanto basterebbe soltanto lasciarlo al nostro braccio durante l’attività fisica e si occupa del monitoraggio dell’attività, il battito cardiaco, ossigeno nel sangue in tempo reale avendo cosi un controllo completo della tua salute.

Tra le tante altre funzionalità si occupa di monitorare il tuo sonno con tre modalità: REM, sonno profondo e sonno leggero per aiutarti a trascorrere una notte migliore e tanto altro ancora..

Infine questo smartwatch a marchio Toobor si caratterizza per uno stile semplice, elegante e nella semplicità e facilità di utilizzo infatti grazie alle sue molteplici funzionalità permette un confort a chiunque lo acquisti soprattutto con il supporto al suo interno di Alexa capace di soddisfare in ogni momento ogni tua richiesta comodamente dal tuo polso.

Resta aggiornato anche sulle tantissime altre funzionalità di Amazon Alexa .