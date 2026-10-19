Il cellulare si scarica troppo velocemente? Ecco le impostazioni da controllare per far durare di più la batteria

Dalla luminosità dello schermo alle applicazioni che funzionano in background, ecco, alcuni semplici accorgimenti possono migliorare l'autonomia dello smartphone senza rinunciare alle sue funzionalità e consumare la batteria.

Infatti, la batteria dello smartphone si scarica troppo velocemente se non si presta molta attenzione, costringendoci quindi a ricaricare il telefono anche più volte durante la giornata. È un problema comune, soprattutto quando il dispositivo comincia ad avere qualche anno di vita.

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Non sempre, però, la causa è una batteria ormai deteriorata. Spesso a incidere sull'autonomia sono alcune impostazioni del cellulare attive, le applicazioni utilizzate e le abitudini quotidiane.

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Con pochi accorgimenti è possibile ridurre il consumo energetico, prolungare la durata della carica e salvaguardare la vita del nostro smartphone.

Ridurre la luminosità dello schermo

Lo schermo è uno dei componenti che possono incidere maggiormente sul consumo della batteria, soprattutto quando viene utilizzato ad una luminosità molto elevata per molto tempo.

Se sotto al sole diventa necessario alzarla al massimo, tenere a lungo la luminosità elevata diventa pericoloso, anche per la vista.

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Per risparmiare energia è consigliabile attivare la luminosità automatica, che adatta l'intensità dello schermo alla luce dell'ambiente, oppure abbassarla manualmente quando non è necessario mantenerla alta, ad esempio di notte. Un altro accorgimento consiste nel ridurre il tempo di spegnimento automatico dello schermo, evitando che rimanga acceso inutilmente.

Controllare le applicazioni che consumano più energia

Alcune applicazioni continuano a svolgere attività anche quando non vengono utilizzate direttamente, in background. Aggiornamenti, sincronizzazioni continue e localizzazione sempre attivata possono contribuire al consumo della batteria.

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Per una soluzione rapida, basta selezionare il tasto per vedere quante applicazioni sono aperte e chiudere quelle che non servono più.

Inoltre, per individuare quelle più dispendiose è sufficiente accedere alle impostazioni del telefono e consultare la sezione dedicata alla batteria. Sia su Android sia su iPhone è possibile verificare quali applicazioni consumano più energia e, dove consentito, limitarne le attività in background.

Attenzione, però: restringere eccessivamente queste attività potrebbe ritardare alcune notifiche o bloccare alcune funzionalità importanti.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Quasi tutti gli smartphone moderni dispongono di una funzione che permette di ridurre automaticamente alcuni consumi quando la batteria è agli sgoccioli.

Sia sugli iPhone che sui dispositivi Android (quindi la maggior parte degli smartphone in commercio) è disponibile la modalità Risparmio energetico. Il nome può variare ma la funzione rimane la stessa.

Quando viene attivata, questa modalità limita alcune attività in background, effetti visivi e altre funzioni non essenziali, al fine di rendere il cellulare ancora funzionante, spesso per molto più tempo. È particolarmente utile quando la batteria è quasi scarica (intorno al 15-20%) e non si ha la possibilità di collegare subito il telefono a un caricabatterie.

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Disattivare le funzioni non necessarie

Bluetooth, hotspot personale, localizzazione e connessioni wireless possono incidere sull'autonomia del cellulare, soprattutto quando vengono utilizzati intensamente o restano attivi senza necessità. Non occorre disattivare tutto continuamente. È invece opportuno controllare quando vengono effettivamente utilizzati.

Ad esempio, l'hotspot personale può consumare molta energia quando il telefono condivide la connessione Internet con altri dispositivi. Oppure, tenere la ricerca Gps sempre attiva consuma molta batteria.

Attenzione alle temperature troppo elevate

Un altro fattore spesso sottovalutato è il calore.

È un pericolo che può sembrare più estivo, specialmente quando le temperature sono molto elevate, però è un consiglio che vale anche per le altre stagioni.

Infatti, lasciare lo smartphone sotto il sole, sul cruscotto dell'automobile o vicino a fonti di calore può compromettere, nel tempo, le prestazioni della batteria. Questo perché le batterie agli ioni di litio sono sensibili alle temperature elevate, che possono accelerarne il deterioramento.

È quindi consigliabile evitare di esporre il telefono al calore eccessivo, soprattutto durante la ricarica.

Controllare lo stato di salute della batteria

Se, nonostante tutti gli accorgimenti, il cellulare continua a scaricarsi rapidamente, potrebbe essere arrivato il momento di verificare le condizioni della batteria.

Sugli iPhone compatibili è possibile consultare l'apposita sezione nelle impostazioni, mentre su alcuni smartphone Android sono disponibili strumenti analoghi, variabili in base al modello.

Va tenuto a mente che con il passare del tempo e dei cicli di ricarica, la capacità della batteria diminuisce fisiologicamente. Quando il deterioramento è significativo, la sostituzione potrebbe rappresentare una soluzione più conveniente rispetto all'acquisto di un nuovo telefono.

Piccole abitudini che fanno la differenza

Non esiste un unico trucco capace di raddoppiare l'autonomia di uno smartphone. Tuttavia, regolare la luminosità, controllare quante applicazioni rimangono attive, utilizzare il risparmio energetico ed evitare temperature eccessive può contribuire a migliorare la durata quotidiana della carica.

Per concludere, bastano pochi minuti e piccoli accorgimenti per controllare queste impostazioni per prolungare la vita della batteria del cellulare, e di conseguenza, la durata del cellulare stesso.