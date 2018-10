A cura della Redazione

Per uno degli indagati per contrabbando di sigarette ai Palazzi Cirio di Mondragone - nell'inchiesta sono coinvolte dieci persone arrestate dalla Guardia di Finanza, di cui sette tradotte in carcere e tre ai domiciliari -, è stata disposta la cessazione della misura cautelare della restrizione ai domiciliari.

Si tratta di Luca Caprio, assistito dall'avvocato Michele Salomone.