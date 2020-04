A cura della Redazione

“Occorre sottoporre al più presto a tampone i familiari degli operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo che sono risultati positivi al Covid-19”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Promiscuità e mancanza di dispositivi di sicurezza individuale. Due temi che all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia vanno affrontati con piglio risoluto da parte della Direzione generale della Asl Napoli 3 Sud. Occorre garantire sicurezza agli operatori sanitari della struttura e tranquillità alle loro famiglie”.

“Il triste primato che il presidio ospedaliero stabiese vanta all’interno della ASL in fatto di personale contagiato da COVID-19 deve far riflettere la governance aziendale. Occorre allertare il 118 perché i casi sospetti di Coronavirus siano trasportati direttamente a Boscotrecase”, rincara Beneduce.

“La cosiddetta Fase 2 non deve far trovare impreparato nessun ospedale della Campania. L’auspicio è che presto l’approvvigionamento di DPI sia ottimale per i nostri operatori, che vanno difesi con ogni mezzo, perché da loro dipende il benessere delle nostre comunità. I già pochi operatori sanitari del pronto soccorso del San Leonardo vanno tutelati”, conclude Flora Beneduce.