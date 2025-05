A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di Aversa perché poco prima un 20enne incensurato accoltellato all’addome si era presentato al pronto soccorso.

Il ragazzo è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Negli stessi momenti i militari intervengono anche a Melito in piazza Santo Stefano per una rissa.

Dalle prime indagini dei carabinieri di Melito é emerso che il 20enne sarebbe intervenuto a via Roma per sedare una rissa e in quell’occasione uno sconosciuto lo avrebbe ferito.

Il 20enne è stato denunciato perché trovato in possesso di uno sfollagente. La rissa è stata ripresa da alcuni smartphone ed è virale sul web.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento