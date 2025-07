A cura della Redazione

Durante un controllo notturno a Giugliano in Campania, i carabinieri di Licola hanno arrestato il 63enne G.S. già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di marijuana e cocaina.

La successiva perquisizione nella sua villa a Marano ha portato alla scoperta di una sofisticata serra indoor, con tre stanze dedicate a semina, coltivazione ed essiccazione, e dotata di tecnologie avanzate come lampade a risparmio energetico e sistemi di coltura in growbox.

Sequestrate 98 piante di marijuana per un totale di 25 kg, oltre a 350 grammi già pronti per la vendita e 2.317 euro in contanti. Distrutte sul posto altre 40 piante in fase di germogliazione. Accertato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’immobile, di circa 200 mq, è stato sequestrato. L’uomo è in carcere in attesa di giudizio.