A cura della Redazione

Lo spaccio si reinventa e arriva anche a Capri. I carabinieri dell’isola hanno arrestato un 36enne napoletano, trovato in possesso di 80 grammi di hashish nascosti all’interno dell’involucro di barrette ai cereali di una nota marca italiana.

Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sull’isola per motivi di lavoro, i militari hanno sequestrato anche 2.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a due coltelli e uno smartphone.

Non è la prima volta che i pusher ricorrono a trovate creative per eludere i controlli: dai finti accendini alle colorate mylar bags simili a quelle dei gadget da edicola, fino alle stecche di hashish camuffate come cioccolato di Willy Wonka o ai portachiavi a forma di Game Boy capaci di contenere marijuana.

L’uomo è ora in attesa di giudizio.