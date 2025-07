A cura della Redazione

Sono le 20:20 quando i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano arrivano al camping Liternum , in via Foce Vecchia. L’atmosfera è tesa, decine di persone affollano l’ingresso della struttura turistica, preoccupate e agitate. Poco prima, un 15enne è stato accoltellato all’addome al termine di una lite tra coetanei.

Il ragazzo, soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato operato per una grave lesione al fegato. Al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata.

La lite dopo una partita di calcio

Secondo una prima ricostruzione dei militari, tutto sarebbe nato da una discussione tra adolescenti, al termine di una partitella giocata nel camping. Le tensioni sarebbero poi degenerate: uno dei presenti, un 18enne incensurato, avrebbe estratto un coltello a scatto nascosto nel marsupio e colpito il 15enne con un fendente all’addome.

L’aggressore, identificato grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte sul posto, era nel frattempo tornato a casa con la propria famiglia, temendo ritorsioni da parte degli amici e dei parenti della vittima.

I carabinieri ricostruiscono l’aggressione

Il 18enne avrebbe agito per difendere il proprio fratello, coetaneo del ragazzo ferito. Durante la colluttazione, il coltello avrebbe colpito il giovane al ventre, causando una perforazione al fegato. La gravità della ferita ha reso necessario un intervento chirurgico immediato.

Nella notte, i carabinieri lo hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane si trova ora in carcere, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

La vittima resta in condizioni critiche

Le condizioni del 15enne restano serie. I medici dell’ospedale di Pozzuoli, dove il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento, mantengono la prognosi riservata.

Intanto, le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda, individuare eventuali responsabilità aggiuntive e raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione completa dei fatti.