A cura della Redazione

Il piccolo Gerardo ha ricevuto il sacramento del battesimo. Tutto si è svolto lo scorso weekend. In altrii tempi, si direbbe na cosa normale, ma in Campania dopo la pandemia e una ripartenza con tantissime restrizioni, anche nelle chiese è diventa subito "notizia di speranza", visto che nelle settimane precedenti non era concesso nemmeno entrarvi.

“Avrei voluto festeggiare questo giorno con tutti i miei parenti e amici - ha scritto in un post su facebook il papà del bambino Gaetano Berardinelli, imprenditore e scrittore, postando la foto del bimbo e della mamma Mariangela Izzo -, ma purtroppo con tutte le restrizioni che ci sono attualmente non mi è stato permesso. Oggi Gerardo ha ricevuto il suo sacramento. il primo neonato in Italia che ricevuto il battesimo dopo la fine del lockdown. Ringrazio di cuore Padre Marco che in accordo con il Vescovo e l’ordine Sacerdotale hanno reso possibile tutto ciò in cinque giorni. Ne approfitto con questo post per dire a tutti che il battesimo di Gerardo sarà festeggiato appena sarà possibile”.

Per questo primo battesimo d’Italia le norme sono state molto restrittive e rigide ha dichiarato il parroco padre Marco dall’altare “non mi era mai capitato”, infatti si è potuto svolgere solo il rito religioso senza celebrazione della messa e soprattutto senza altri fedeli.

Anche lui con mascherina e guanti, ha utilizzato dei bastoncini di ovatta per l’unzione dell’olio e una brocca per bagnare il capo del neonato con l’acqua benedetta. Tutti i dodici invitati con mascherina e distanziati in posti assegnati anche i genitori e il padrino.

All’ingresso la protezione civile ha vigilato affinché non si creasse assembramento e garantendo l’entrata uno per volta disinfettando le mani dei partecipanti al battesimo.

Il primo battesimo d’Italia e non poteva mancare dal Vaticano la benedizione di Papa Francesco, in questo momento cosi particolare e difficile.

SERENA CASABURI