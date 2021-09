A cura della Redazione

Divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 22:00 e fino 08:00, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la città, ad eccezione del servizio ai tavoli sulle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, emana una ordinanza anti-movida dopo il grave episodio di violenza culminato con l'accoltellamento, il 29 agisto scorso, di un 18enne, morto poi in seguito alle fertite riportate nella aggressione.

Il provvedimento - valido fino al 30 settembre prossimo, dispone inoltre il divieto sull’intero territorio comunale della vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo, per tutti gli esercizi di vicinato, attività artigianali o attraverso distributori automatici, e dalle 22:00 la vendita delle altre bevande da asporto in contenitori di vetro a tutte le attività commerciali. Ed inoltre, il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 24:00 e fino 08:00 del giorno seguente, dal venerdì alla domenica nelle strade incluse nel quadrilatero via Roma, via Unità Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti. Ordinata anche la chiusura dei locali ubicati nel quadrilatero con sgombero degli avventori/clienti dalle 00:30; per gli stessi locali vige il divieto di diffusione della musica dalle ore 22:00.

I contenuti della ordinanza sono stati concordati a seguito della riunione con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata per esaminare la tematica della sicurezza nei luoghi della movida casertana.