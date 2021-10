A cura della Redazione

Il settore alberghiero di Ischia e del Golfo di Napoli riparte. Lo fa puntando essenzialmente su due fattori: da un lato la formazione, capace di migliorare la competitività e l'attrattività dei singoli operatori, dall'altro investimenti per riqualificazioni e ammodernamento delle strutture alberghiere, sfruttando anche incentivi e agevolazioni come il Superbonus. Sono queste le indicazioni arrivate dai 190 albergatori provenienti da oltre settanta strutture che hanno preso parte, il 26 ottobre scorso al Teatro Polifunzionale, al convegno “Hotel Leader Lab”. Un'iniziativa, promossa e organizzata da Albergatore Pro, TITTANKA!, IVH, in collaborazione con Federalberghi Ischia & Procida, per offrire ai professionisti dell'ospitalità nuovi strumenti per affrontare le grandi sfide che si prospettano nel mercato dell'accoglienza a seguito della pandemia.

L'evento è stato l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva appena conclusa (che ha regalato senza dubbio numeri positivi agli imprenditori ischitani) ma anche per mettere a fuoco le scelte gestionali, di marketing strategico, web marketing e disintermediazione che portano il successo di una struttura ricettiva. “Oggi, per vendere camere, è necessario progettare un prodotto alberghiero che sia coerente con l'offerta proposta e definito all'interno di un piano strutturato e completo – spiega Gian Marco Montanari, fondatore di Albergatore Pro -. Un'esigenza che emerge a maggior ragione dopo i profondi cambiamenti apportati all'interno del mercato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dagli effetti dell'emergenza Covid, ma anche da opportunità come bonus e incentivi alla riqualificazione. Nel corso dell'evento abbiamo approfondito tematiche di cruciale importanza per il settore alberghiero, quali disintermediazione, interventi di ristrutturazione e agevolazioni, tecniche di vendita camere e piano strategico”.

Al tema delle ristrutturazioni alberghiere è stato dedicato un ampio capitolo del convegno, con molti operatori tra quelli presenti in sala che si sono detti pronti a intervenire per migliorare e ammodernare, rendendo ancora più competitiva, la loro struttura. Magari beneficiando delle importanti agevolazioni legate al Superbonus, un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione edilizia. Per gli stessi interventi il Governo ha riconosciuto anche un contributo a fondo perduto per un importo pari a 40mila euro, aumentabile fino a massimo di 100mila euro. Ma durante l'evento si parlato anche e soprattutto delle strategie che possono aiutare gli albergatori a distinguersi dai competitor, migliorando il loro posizionamento sul mercato e ottimizzando i processi di vendita. Tra le lezioni in programma, “La Rivoluzione della Vendita Camere. Progettare il futuro guardando al presente”, “2022 - Trasforma il Record in uno standard”, “La filiera integrata del turismo: proposte e competenze al servizio del turismo di domani”. "Ringraziamo l'isola di Ischia per la splendida accoglienza che ci è stato riservata – conclude Montanari -. Abbiamo trovato un tessuto imprenditoriale dinamico e intraprendente, attento ai meccanismi e alle novità di un settore in continua evoluzione, desideroso di mettersi in gioco per fare da traino all'economia di tutto il territorio. Un grazie sentito anche a Federalberghi per aver creduto e scommesso su questa importante occasione di formazione".