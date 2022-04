A cura della Redazione

Nuovo sequestro di droga ad opera di carabinieri e Guardia di Finanza, coadiuvati dal personale dell'Agenzia delle Dogane, al porto commerciale di Salerno.

L'operazione giunge a pochi giorni di distanza da un altro intervento, che aveva portato alla scoperta di oltre 150 kg di stupefacente trovati in due container provenienti dall'estero.

Questa volta, sono stati rinvenuti, sempre in un container straniero, altri 60 kg di cocaina che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali circa 12 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Salerno, sono in corso per identificare i responsabili e mettere in luce i canali di approvvigionamento della droga e il conseguente suo smistamento nel mercato clandestino.