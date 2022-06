A cura della Redazione

Morto per salvare due bambini in balia delle onde nel mare del litorale domitio. Sarà la Regione Campania, su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca, a garantire il rimpatrio della salma di Rahhal Amarri (tutti lo chiamavano Said), il 42enne di origine marocchina e gestore di un lido a Castel Volturno, deceduto dopo aver riportato a riva due ragazzini che rischiavano di annegare.

L'assessore Mario Morcone ha già avviato le procedure burocratiche per il trasferimento della salma e ogni supporto necessario, non appena saranno completati gli accertamenti legali del caso.

"Pur di salvare dei bambini ha perso la vita. Credo che per questo gesto eroico vada riconosciuta la medaglia al valor civile anche se postuma e alla memoria. Quest'uomo è un esempio per tutti noi e rappresenta il meglio del nostro Paese", ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.