E' deceduto l'uomo che ieri mattina ha ucciso la figlia e poi si è sparato ferendosi gravemente. Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare, è morto poche ore dopo.

La tragedia si è consumata a Marigliano, in provincia di Napoli, in una abitazione di via Vittorio Veneto.

L'uomo, un 89enne, vedovo, viveva con la figlia malata da tempo di Alzheimer, di 56 anni. Le ha esploso un colpo di pistola, regolarmente detenuta, alla testa uccidendola sul colpo. Poi ha rivolto l'arma contro di sé.

Giunti nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato i due riversi a terra, con la donna già deceduta e il padre feritosi gravemente, poi morto in ospedale.

La comunità è sotto choc. L'anziano era descritto come un uomo tranquillo ma, probabilmente, la disperazione di vedere ogni giorno la figlia "spegnersi" a causa della malattia degenerativa, ha fatto scattare in lui la molla del gesto.