A cura della Redazione

Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Campania nella giornata di ieri a causa del maltempo.

Particolarmente colpite le province di Caserta (e lo stesso capoluogo), Avellino e Benevento, dove se ne sono registrati, rispettivamente, 90, 80 e 60. Lo rende noto il Comando.

Il lavoro dei pompieri è stato improntato soprattutto alla assistenza delle persone più fragili come anziani e disabili rimasti nelle loro case, spesso allagate. Non sono mancate le operazioni di rimozione di fango e detriti trascinati dall'acqua, oggetti e alberi pericolanti.

Le operazioni sono tuttora in corso.

A Monteforte Irpino, nell'Avellinese, il centro cittadino è stato completamente invaso da un fiume di fango e detriti. Al lavoro anche la Protezione Civile regionale e le associazioni del territorio, a cui si sono uniti volontari dai Comuni limitrofi. Sono 70 le persone impiegate, in uso mezzi speciali, 12 idrovore e torri-faro.

"Ho sentito il sindaco di Monteforte Irpino (Costantino Giordano, ndr) per gli aggiornamenti sulla situazione verificatasi a seguito dei violenti temporali del pomeriggio di ieri - ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -.. Apprezzamento è stato espresso per il tempestivo intervento della Protezione Civile, dei volontari, di Sma e Comunità Montana. Si continua a lavorare. Nelle prossime ore, non appena risolta l'emergenza, concorderemo gli interventi necessari che la Regione è pronta a mettere in campo".