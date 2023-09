A cura della Redazione

«Non è stato rilevato alcun danno a persone ed edifici dopo le puntuali verifiche effettuate dai tecnici del Comune e dalla Polizia municipale durante la serata di ieri, in seguito allo sciame sismico e alla scossa di magnitudo 3.8». Lo riferisce il siondaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che invita i cittadini a «mantenere la calma»

«Pur comprendendo la preoccupazione di tutti, invito ancora una volta la popolazione ad affidarsi ai canali ufficiali di comunicazione - prosegue il sindaco -. L’Amministrazione da me guidata sta prestando la massima attenzione alla mitigazione del rischio derivante dai fenomeni bradisismici. Sono costantemente in contatto con l’INGV e con Italo Giulivo, direttore generale dell’Ufficio di Protezione civile regionale, con il quale questo pomeriggio mi confronterò ulteriormente».

Manzoni annuncia poi che mercoledì prossimo sarà a Roma «per incontrare il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che ringrazio pubblicamente per la tempestività di accoglimento della mia richiesta di confronto: al ministro chiederò l’emanazione di uno specifico provvedimento che preveda importanti misure per fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dal fenomeno bradisismico, a partire dallo stanziamento di risorse per completare le verifiche e l’esecuzione di interventi strutturali sugli edifici e sulle infrastrutture pubbliche e per agevolare i cittadini nelle attività di controllo e di adeguamento statico degli immobili di proprietà privata».

Infine, il sindaco puteolano spiega che «dopo l’incontro al Ministero, è già programmata una riunione in Città Metropolitana tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutti i sindaci dei Comuni flegrei per un ulteriore esame della problematica e la scelta delle possibili iniziative comuni da adottare».