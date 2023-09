A cura della Redazione

Enesimo episodio criminale a Caivano, in provincia di Napoli. Dopo la "stesa" di stanotte, ignoti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro un'auto parcheggiata in strada, in via Pio IX.

Il raid è stato compiuto in pieno giorno, intorno alle 11.30 di stamane. Non ci sono stati feriti.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Caivano.