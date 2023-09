A cura della Redazione

Continuano i controlli Alto Impatto a Caivano, in provincia di Napoli.

Gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno presidiato in particolare il “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato 177 persone, di cui 39 con precedenti di polizia.

Una è stata denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio, ed una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, sono state effettuate verifiche su 98 veicoli e contestate 6 violazioni del Codice della Strada.