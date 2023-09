A cura della Redazione

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Salif Lancone, il 53enne del Burkina Faso rimasto gravemente ustionato a seguito di una esplosione avvenuta nell'abitazione in cui risiedeva in via Padre Ludovico da Casoria, a Casoria in provincia di Napoli, il 17 settembre scorso.

L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli e ricoverato al CDentro Grandi Ustionati.

Troppo gravi le conseguenze della deflagrazione, avvenuta probabilmente per una fuga di gas, da cui poi è scatuiro l'incendio che ha distrutto la casa. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, ed erano stati temporanemente sgomberati 4 nuclei familiari che abitavano negli appartamenti collocati sulla verticale di quello danneggiato, dichiarati inagibili.