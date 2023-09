A cura della Redazione

Nuovo post su Facebook del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a seguito dello sciame sismico che sta interessando l'area flegrea. Nella mattinata ci sono state diverse scosse, la più intensa in mare con una magnitudo pari a 3.2, registrata alle 9.10, avvertita dalla popolazione. C'è preoccupazione dopo i recenti eventi tellurici, che da giorni ormai si stanno susseguendo nella zona. Una paura soprattutto alimentata dal fatto che molti ragazzi sono a scuola.

«Ho contattato immediatamente l’Osservatorio Vesuviano e ho chiesto di aggiornarmi sullo sciame ancora in corso e, come di consueto, la situazione è monitorata - spiega il primo cittadino -. Anche il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è in costante contatto con le sedi operative locali. Non risultano danni a cose o persone - precisa il sindaco -. Stiamo verificando tutte le segnalazioni che sono arrivate e mi sono recato di persona in diverse zone della città. Vi chiedo, però, di non creare allarmismi, soprattutto nelle scuole. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e sono il luogo più sicuro per i nostri figli. In queste ore - fa sapere Manzoni - convocherò nuovamente i dirigenti scolastici per rafforzare un sistema di comunicazione con i genitori che rassicuri sul fatto che gli istituti scolastici sono sicuri e che non c’è alcun pericolo nel caso di eventi sismici o di sciami di questa entità».

Il sindaco poi prosegue: «Le scosse continueranno, è la nostra terra, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura. Qualsiasi notizia verrà sempre da me correttamente riportata, perché sento la responsabilità di questo momento. Seguite i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile (l'appello è anche a non dar credito a falsi messaggi che stanno circolando sulle app di messagistica, uno in pareticolare che invita la popolazione a prepararsi ad una fantomatica imminente evacuazione, ndr), non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una scossa. Se avete dubbi o siete preoccupati venite al Comune, sarò io personalmente, guardandovi negli occhi, ad illustrarvi quello che stiamo facendo e quanto siamo in contatto con gli esperti, cosa che ci tranquillizza, più di un post social o di un comunicato stampa. Grazie a tutte e tutti», ha concluso il sindaco.