A cura della Redazione

Forte scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei.

Alle 3.35 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento di magnitudo 4.2 a 3 km di profondità, con epicentro in mare nei pressi di Bagnoli.

Il sisma era stato anticipato nella serata da altre due scosse di magnitudo tra 2.0 e 2.2, risoettavemnete nelle aree di Bagnoli della Solfatara a Pozzuoli.

A Pozzuoli, il sindaco Gigi Manzoni ha chiuso tutte le scuole.

Panico tra la popolazione, con lo smottamento che è stato avvertito in tutta la zona svegliando i cittadini.

I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi per verificare la stabilità degli edifici, senza però che ci sia stato bisogno di evacuarli.

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile fa sapere che al momento non ci sono danni riscontrati.

"Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV - ha scritto Manzoni poco dopo il terremoto -. La scossa è stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. E' difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro".