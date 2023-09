A cura della Redazione

Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei negli ultimi due giorni (26 e 27 settembre), in particolare la zona compresa tra Bagnoli e Pozzuoli. Ben 88 gli eventi rilevati dalle strumentazioni dell'INGV. Ieri sera è giunta la comunicazione dell'Osservatorio Vesuviano. L'ultima scossa di una certa entità si è verificata alle 23, con epicentro in mare a 1 km di profondità. Magnitudo pari a 2.1.

Dopo il sisma delle 3.35 del 27 settembre di magnituo 4.2, il più forte da 40 anni a questa parte, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha disposto l'avvio delle verifiche in tutti gli edifici scolastici della città (rimasti chiusi nella giornata di mercoledì 27 settembre). Lo stesso ha definito il provvedimento «un eccesso di zelo» dal momento che i controlli erano stati già effettuati prima dell'avvio dell'anno scolastico. I tecnici comunali hanno ispezionato le strutture per tutta la giornata di ieri. All'esito dei controlli, le attività didattiche sono riprese in tutti i plessi, ad eccezione di due: quello "Trincone" del Rione Solfatara e quello "Andersen" (infanzia) di via Parini, dove sono necessari «ulteriori controlli».

«Capisco il disagio arrecato, ma la sicurezza dei bambini è la nostra priorità - ha spiegato il primo cittadino -. E' un periodo difficile per tutti, stiamo dormendo molto poco ed il nervosismo si fa sentire, ma insieme riusciremo a gestire questo momento come una vera comunità. Io sono con voi e al lavoro per voi».