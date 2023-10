A cura della Redazione

Altra forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. L'epicentro è stato localizzato in zona Solfatara-Pisciareli a Pozzuoli, in prossimità di via V Traversa Pisciarelli.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno rilevato una magnitudo 4.0, con l'evento tellurico verificatosi a 2.6 km di profondità.

Il sisma è avvenuto alle 22.08 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche a Napoli nelle zone collinari del Vomero e Posillipo, e nell'area flegrea tra Quarto e Bacoli, fino a Giugliano (Varcaturo).

Gente in strada a Pozzuoli, presa dal panico. Attive la Protezione Civile comunale e la Polizia Locale.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. I vigili del fuoco riferiscono che non sono giunte segnalazioni in tal senso alla Sala Operativa. In corso verifiche su alcuni edifici a Pozzuoli dove sono state segnate lesioni sulle strutture. Al comando di Napoli non è giunta alcun a richiesta di soccorso.

Lo sciame sismico è in realtà iniziato già nella notte, con decine di scosse seppur di lieve entità.

Sui social intanto in molti parlano di una scossa fortissima accompagnata da un grande boato (tipico del fenomeno bradisismico). Si preannuncia un'altra notte di ansia per i puteolani, ormai esasperati da questi continui fenomeni naturali - imprevedibili - che in questi ultimi mesi si stanno verificando sempre più frequentemente, alimentando così spavento e preoccupazione. In tanti chiedono di sapere dalle Autorità competenti cosa stia accadendo nella zona. C'è poi chi invocata la chiusura della scuole, altra questione molto sentita - giustamente - dai residenti.

Si avverte, in sostanza, da parte di chi vive lì, il fatto che vi sarebbe qualche cosa di diverso rispetto a tutti gli altri eventi avvenuti anche in passato (l'ultima "crisi sismica", se così possiamo definirla, risale ai primi anni '80).