A cura della Redazione

Torna a destare attenzione il fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei. Dopo alcuni giorni di relativa "tranquillità", nella tarda serata di ieri, alle 23.05, una scossa di tetrremoto di magnitudo 1.9 è stata registrata dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano a Pozzuoli, con epicentro alla Solfatara, ad una profondità di 700 metri.

Non si registrano danni a persone o cose. Tanto basta, però, per far ripiombare nel timore i cittadini dell'area.

Intanto, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre è stato pubblicato il decreto legge ad hoc varato dal Governo. "Una giornata storica per la nostra Pozzuoli", ha commentato il sindaco Gigi Manzoni.