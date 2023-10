A cura della Redazione

Torna la paura ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 12.36 in zona Solfatara a Pozzuoli dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. L'ipocentro individuato a 1.9 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nell'area flegrea e anche nei quartieri collinari di Napoli ovest. Non si registrano danni a persona o cose

E' in atto dunque un nuovo sciame sismico nella zona, dopo alcune settimane di relativa "calma".

"È stata forte. È durata diversi secondi. Ed è stata percepita in tutta la città - dice il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione -. Sono in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Prefettura, la Protezione Civile, ed i colleghi sindaci. È in corso un nuovo sciame sismico. La situazione è costantemente monitorata. Stiamo attraversando il territorio, e non si riscontrano danni a cose e persone. Ho attivato il Centro Operativo Comunale per ulteriori controlli sul territorio. Con la task force costituita da tecnici comunali e vigili urbani. Mi rendo conto che non è semplice. Ma dobbiamo imparare a convivere con il bradisismo. Informandoci continuamente".

"Come sempre, abbiamo attivato tutti i controlli, ci siamo mossi subito con Polizia Locale e Protezione Civile come occorre fare in queste occasioni - ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni -. Da una prima analisi, la città ha reagito bene, senza andare nel panico e senza particolari allarmismi. Abbiamo subito contattato le scuole, quelli che hanno avvertito la scossa, hanno attivato i protocolli di sicurezza, sono usciti dalle classi come accade in questa fase e sono rientrati dopo qualche minuto. Stiamo ancora verificando, ma non abbiamo segnalazioni di danni che possano creare preoccupazione. Dobbiamo convivere con questo fenomeno - conclude il primo cittadino - e tutti noi lo stiamo facendo nel migliore del modi".