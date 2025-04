A cura della Redazione

Pozzuoli, via della Colmate n. 37. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato circa 50 natanti posizionati all’interno di un rimessaggio.

Attività di spegnimento ancora in corso, indagini a cura dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.