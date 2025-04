A cura della Redazione

Intorno alle 17,30 di oggi i carabinieri sono intervenuti nella zona industriale Pascarola, nella sede della Chimpex Industriale Spa (fabbrica di prodotti chimici).

Per cause in corso di accertamento è divampato un grosso incendio. Nell’azienda sembra non esserci presente nessuno e i circa 70 dipendenti sono riusciti a fuggire. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno spegnendo l’incendio.

L’operazione è molto difficile per la presenza all’interno dello stabilimento di sette Sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile